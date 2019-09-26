«Локомотив» вылетел из Кубка. Обладатель трофея проиграл «Балтике» серию пенальти

«Балтика» по пенальти обыграла «Локомотив» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России.

В основное время у гостей отличился форвард Эдер, а во втором тайме забил Ян Казаев.

В серии пенальти игроки «Балтики» реализовали все 4 удара. В составе «Локомотива» промахи допустили Эдер и Никита Дорофеев.

В 1/8 финала «Балтика» сыграет с «Торпедо».

Олимп — Кубок России

1/16 финала

«Балтика» (Калининград) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 д.в. (0:1, 1:0, 0:0).



Пенальти — 4:1



Голы: Эдер, 31 (0:1). Казаев, 75 (1:1).



Серия пенальти: Маркин — 1:0. Эдер — 1:0 (штанга). Макарчук — 2:0. Мурило — 2:1. Альшин — 3:1. Дорофеев — 3:1 (вратарь). Глушков — 4:1.



«Балтика» (Калининград): Бориско, Дудиев (Макарчук, 86), Плопа, Мещанинов (Наилсон, 89), Тишкин, Альшин, Казаев, Кашчелан, Глушков, Аллеф, Маркин.



«Локомотив» (Москва): Коченков, Идову, Мурило, Кверквелия, Рыбус, Рыбчинский (Живоглядов, 84), Коломейцев, Куликов, Тугарев (Титков, 109), Эдер, Джорджевич (Дорофеев, 91).



Предупреждения: Кверквелия, 46. Казаев, 51. Куликов, 64. Мещанинов, 71. Эдер, 83. Коломейцев, 85.



Судьи: Васильев (Ижевск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Равилов (Саранск).



25 сентября. Калининград. Стадион «Калининград».

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