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31 октября, 23:55

Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал победу над «Крыльями Советов» (1:0) в матче 6-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— Ваши впечатления от игры?

— Это был сложный матч. Борьба почти на каждом участке поля. Команда соперника чуть-чуть закрылась сзади и пришлось долго вскрывать оборону. Хорошо, что в итоге это удалось сделать. Важная победа.

— Показалось, что вначале ваша команда не совсем поймала свою игру, с чем вы это связываете?

— Действительно, в первые пять минут мы не так хорошо вошли в игру, как должны были. Ошибались в передачах при выходе из обороны. Понимаем, что над этим компонентом нужно обязательно поработать, чтобы в следующих играх не допускать подобного.

— Долгое время счет был ничейным. В голове допускали мысль, что может быть серия пенальти?

— Точно нет, потому что мы всегда играем для того, чтобы победить, а не сыграть вничью. Мы всегда играем, чтобы забивать. Мыслей о пенальти не было. Был настрой во что бы то ни стало отличиться в основное время. Хорошо, что мы смогли это сделать.

«Зенит» набрал 14 очков в 6 матчах и занял первое место в группе C Пути РПЛ. Команда из Санкт-Петербурга вышла в 1/4 финала Пути РПЛ.

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Ду Кейрос
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