«Локомотив» — «Ростов»: стартовые составы на матч FONBET Кубка России

Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» — «Ростов» в 5-м туре групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Матч пройдет на «РЖД Арене». Начало — в 17.15 по московскому времени.

«Локомотив»: Гильерме, Тикнизян, Сильянов, Фассон, Морозов, Ненахов, Самошников, Баринов, Марадишвили, Миранчук, Сулейманов.

Запасные: Лантратов, Худяков, Дзюба, Сарвели, Пиняев, Глушенков, Жемалетдинов, Кузьмичев, Митай, Щетинин, Погостнов, Куликов.

«Ростов»: Медведев, Терентьев, Прохин, Кирш, Семенчук, Игнатов, Акбашев, Ионов, Тугарев, Комаров, Щетинин.

Запасные: Песьяков, Цулая, Чернов, Вахания, Осипенко, Лангович, Миронов, Мохеби, Байрамян, Уткин, Столбов, Голенков.