«Динамо» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 4 октября

«Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России 4 октября, в среду. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события матча «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 16.30 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Бело-голубые набрали 5 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице группы D. Команда Гильермо Абаскаля возглавляет квартет, в их активе 12 баллов.

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