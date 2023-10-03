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Сегодня, 16:45

«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в Кубке России 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Георгий Джикия (ФК «Спартак»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Динамо» на своем поле сыграет со «Спартаком» в рамках FONBET Кубка России 4 октября, в среду. Матч пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16.45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события матча «Динамо» — «Спартак» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Трансляцию матча покажет телеканал «Матч ТВ». Начало эфира — 16.30 мск. Также за игрой можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Бело-голубые набрали 5 очков и располагаются на третьем месте в турнирной таблице группы D. Команда Гильермо Абаскаля возглавляет квартет, в их активе 12 баллов.

FONBET Кубок России. Группа D
04 окт, 16:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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