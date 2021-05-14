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Комбаров: «Гол, который мы забили в финале кубка, — шедевр»

11:05
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Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал финал Кубка России против «Локомотива» (1:3).

«Сейчас можно рассуждать, анализировать, говорить все что угодно, на эмоциях тем более. Могу только сказать, что первый тайм мы играли вообще отлично. И тот гол, который мы забили, — это шедевр. Но потом какие-то ошибки не позволили нам выиграть. Сейчас никого нельзя судить, винить, потому что все ребята выложились на 1000%. Все могут смотреть друг другу в глаза и не отворачивать взгляд», — цитирует Комбарова «Известия».

Контракт 34-летнего россиянина с самарским клубом истекает этим летом. По итогам сезона-2020/21 «Крылья» вышли в РПЛ.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1163493/aleksei-fomin/gol-kotoryi-my-zabili-v-finale-kubka-shedevr

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