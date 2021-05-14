Полузащитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров прокомментировал финал Кубка России против «Локомотива» (1:3).

«Сейчас можно рассуждать, анализировать, говорить все что угодно, на эмоциях тем более. Могу только сказать, что первый тайм мы играли вообще отлично. И тот гол, который мы забили, — это шедевр. Но потом какие-то ошибки не позволили нам выиграть. Сейчас никого нельзя судить, винить, потому что все ребята выложились на 1000%. Все могут смотреть друг другу в глаза и не отворачивать взгляд», — цитирует Комбарова «Известия».

Контракт 34-летнего россиянина с самарским клубом истекает этим летом. По итогам сезона-2020/21 «Крылья» вышли в РПЛ.