«Локомотив» и «Оренбург» встретятся в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, трансляция начнется за 15 минут до матча. Также смотреть встречу можно на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки на сервис, в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Локомотив» — «Оренбург» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Первая игра команд в группе Кубка России завершилась победой «Локомотива» со счетом 3:2. Железнодорожники также обыграли «Оренбург» (4:2) в 8-м туре РПЛ.