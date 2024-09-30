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Сегодня, 16:15

«Рубин» — «Факел»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«Рубин» и «Факел» сыграют матч группового турнира Кубка России
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Рубин» примет «Факел» в матче группового этапа FONBET Кубка России во вторник, 1 октября. Игра пройдет на «Ак Барс Арене» в Казани, стартовый свисток прозвучит в 16.15 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, начало — за 15 минут до матча. Трансляцию также можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (при наличии подписки на сервис, в окне ретрансляции федерального канала).

«СЭ» проведет текстовую трансляцию игрового дня Кубка России. Ключевые события игры «Рубин» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
01 окт, 16:15. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Факел

Первая игра команд в группе Кубка России завершилась победой «Рубина» со счетом 2:0. Клубы также встречались в РПЛ и сыграли вничью (0:0).

Футбол
Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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