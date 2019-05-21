"Локомотив" идет за десятым Кубком". Пафосный ролик перед финалом с "Уралом"

"Локомотив" в преддверии финального матча Кубка России с "Уралом"​ опубликовал на своем Youtube-канале видео, посвященное предыдущим победам железнодорожников в борьбе за трофей.

– Быть первым обладателем трофея. Получить негласный титул "самой кубковой команды". Вырывать победу, когда она так необходима. Удивлять. Московский "Локомотив" в борьбе за десятый Кубок страны. 22 мая, Самара, финал, – говорится в описании к видеоролику.

"Локомотив" является девятикратным обладателем Кубка страны (семикратным победителем Кубка России).