«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч Кубка России
«Локомотив» и «Химки» объявили стартовые составы команд на матч четвертого тура группового этапа Кубка России.
«Локомотив»: Гилерме, Ненахов,Баринов, Едвай, Тикнизян, Куликов, Магкеев, Карпукас, Камано, Изидор, Игнатьев.
Запасные: Худяков, Савин, Живоглядов, Митай, Мампасси, Кузьмичев, Марадишвили, Керк, Миранчук, Педро Габриэл, Раконьяц.
«Химки»: Гудиев, Казанцев, Чежия, Малыхин, Боженов, Волков, Никитин, Гулиев, Главчич, Руденко, Садыгов.
Запасные: Митрюшкин, Лантратов, Черный, Данилкин, Зуев, Мирзов, Кухарчук, Глушаков, Ломовицкий, Магомедов, Долгов.
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