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Сегодня, 15:34

Андрей Федоров будет руководить «Локомотивом» в матче Кубка России против «Химок»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Андрей Федоров будет руководить «Локомотивом» в матче Кубка России против «Химок».

51-летний специалист уже выполнял функции главного тренера в игре 13-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

«На матч против «Химок» исполняющим обязанности главного тренера будет Андрей Федоров, он также будет принимать участие в пресс?конференции», — сказали «СЭ» в пресс-службе железнодорожников.

Матч 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» состоится сегодня, 18 октября и начнется в 18.00 по московскому времени.

Предыдущий главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку 8 октября.

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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