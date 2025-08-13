«Локомотив» — «Балтика»: судья отменил гол Сильянова после подсказки ВАР

Судья отменил гол защитника «Локомотива» Александра Сильянова в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики».

Футболист отличился на 55-й минуте игры. Изначально главный арбитр засчитал взятие ворот, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора изменил свое решение, зафиксировав фол в атаке. Счет в матче по-прежнему 1:0.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».