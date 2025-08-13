Футбол
13 августа, 19:54

«Локомотив» — «Балтика»: судья отменил гол Сильянова после подсказки ВАР

Алина Савинова

Судья отменил гол защитника «Локомотива» Александра Сильянова в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Балтики».

Футболист отличился на 55-й минуте игры. Изначально главный арбитр засчитал взятие ворот, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора изменил свое решение, зафиксировав фол в атаке. Счет в матче по-прежнему 1:0.

Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Балтика».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
13 августа, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
2:0
Балтика
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Локомотив (Москва)
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
