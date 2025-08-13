«Динамо» и «Краснодар» сыграют во 2-м туре Пути РПЛ FONBET Кубка России в среду, 13 августа. Игра пройдет на «ВТБ Арене» в Москве. Время начала — в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.

13 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)

В прямом эфире матч «Динамо» и «Краснодара» покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Старт эфира — в 20.30 мск. Также игру из федерального телеэфира можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в столице России. Следить за ключевыми событиями игры «Динамо» — «Краснодар» можно также в матч-центре нашего сайта.

«Динамо» и «Краснодар» выступают в группе В вместе с «Сочи» и «Крыльями Советов». Вторая встреча соперников в Кубке состоится ориентировочно 30 сентября.