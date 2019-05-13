Лапочкин рассудит "Локомотив" и "Ростов" в матче полуфинала Кубка России

Назначены арбитры на ответный матч полуфинала Олимп-Кубка России, сообщает официальный сайт РФС. Бригада Сергея Лапочкина будет работать на встрече "Ростов" – "Локомотив", которая состоится 15 мая в Ростове-на-Дону.

Сергей Карасев будет работать на игре "Арсенала" и "Урала", которая состоится в Туле.

15 апреля (среда)

"Арсенал" – "Урал": судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР – Виталий Мешков (Дмитров), АВАР – Алексей Сухой (Люберцы); инспектор – Владимир Енютин (Москва).

"Ростов" – "Локомотив": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Владимир Москалев (Воронеж); ВАР – Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

Первая игра между "Локо" и "Ростовом" завершилась со счетом 2:2, а "Урал" одержал победу над "Арсеналом" – 1:0.

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