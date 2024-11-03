Определено расписание ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) утвердил даты и время начала ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и первого этапа 1/4 финала пути регионов.

В четвертьфинале верхней сетки ЦСКА 26 ноября примет на своем поле «Рубин». На следующий день сыграют «Ахмат» с «Зенитом» и «Ростов» со «Спартаком». 28-го числа «Локомотив» на своем поле встретится с московским «Динамо».

Путь РПЛ. 1/4 финала. Ответные матчи

26 ноября (вторник)

20:30. ЦСКА (Москва) — «Рубин» (Казань)

27 ноября (среда)

18:15. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

20:30. «Ростов» — «Спартак» (Москва)

28 ноября (четверг)

19:30. «Локомотив» (Москва) — «Динамо» (Москва)

Путь регионов. 1/4 финала. Первый этап

26 ноября (вторник)

16:00. «Тюмень» — «Краснодар»

18:15. «Шинник» (Ярославль) — «Акрон» (Тольятти)

27 ноября (среда)

16:00. «Урал» (Екатеринбург) — «Химки»

18:15. «Сочи» — «Динамо» (Махачкала)

В 1/4 финала команды, занявшие первые места в группах Пути РПЛ, играют с теми, кто финишировал на второй строчке. Проигравшие клубы в четвертьфиналах и полуфиналах плей-офф верхней сетки продолжат выступление в Кубке со второго этапа соответствующего раунда плей-офф нижней сетки.