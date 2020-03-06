Кубковый матч «Шинник» — «Урал» пройдет на «Арене Химки»
21:09
Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится в Химках на «Арене Химки», сообщает официальный сайт РФС. Данный стадион заявлен у ярославцев в качестве резервного.
Игра должна была пройти 4 марта в Ярославле, но была перенесена из-за плохого состояния поля на стадионе «Шинника». Новая дата матча — 18 марта. За три дня до игры с екатеринбуржцами «Шинник» примет на «Арене Химки» «Ротор» в рамках 27-го тура Олимп-ФНЛ.
Победитель игры встретится в полуфинале с «Химками», в другом матче 1/2 финала встретятся «Зенит» и «Спартак».
Решение по проведению матчей полуфиналов планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома РФС.
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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»