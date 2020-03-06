Матч 1/4 финала Олимп-Кубка России между «Шинником» и «Уралом» состоится в Химках на «Арене Химки», сообщает официальный сайт РФС. Данный стадион заявлен у ярославцев в качестве резервного.

Игра должна была пройти 4 марта в Ярославле, но была перенесена из-за плохого состояния поля на стадионе «Шинника». Новая дата матча — 18 марта. За три дня до игры с екатеринбуржцами «Шинник» примет на «Арене Химки» «Ротор» в рамках 27-го тура Олимп-ФНЛ.

Победитель игры встретится в полуфинале с «Химками», в другом матче 1/2 финала встретятся «Зенит» и «Спартак».

Решение по проведению матчей полуфиналов планируется принять на ближайшем Бюро Исполкома РФС.