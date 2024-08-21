«Кубань» без главного тренера разгромно проиграла «Кубань-Холдингу» в Кубке России

«Кубань» проиграла «Кубань-Холдингу» во втором раунде FONBET Пути регионов Кубка России — 0:5.

В составе победителей хет-трик оформил Андрей Малолетов. Еще два мяча записали на свой счет Кирилл Захаров и Никита Фадеев.

В стартовом составе «Кубани» вышел 14-летний вратарь Роман Сафонов, ставший самым юным игроком в истории Кубка России.

«Кубань» провела эту встречу без главного тренера Роберта Евдокимова.

В следующем раунде турнира «Кубань-Холдинг» встретится с таганрогским «Форте».

В параллельной встрече «Ленинградец» обыграл «Кристалл» со счетом 4:0. В третьем раунде Пути регионов команда сыграет с сильнейшим в паре «Тверь» — «Знамя Труда».