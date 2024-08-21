14-летний вратарь «Кубани» Сафонов прокомментировал свой дебют в Кубке России

14-летний вратарь «Кубани» Роман Сафонов прокомментировал участие в матче второго раунда FONBET Пути регионов Кубка России против «Кубань-Холдинга».

«Сначала у всех был шок, а после — все сказали, что я этого заслужил, докажи, что ты заслужил», — цитирует Сафонова Telegram-канал Кубка России.

Сафонов стал самым юным игроком, принявшим участие в матче Кубка страны. На данный момент счет 4:0 в пользу «Кубани-Холдинг».