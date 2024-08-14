«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в Кубке России

«Спартак» в матче группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России на выезде обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:0.

Отличились Кристофер Мартинс, Хесус Медина и Даниил Зорин. На 22-й минуте из-за травмы был заменен защитник самарцев Гленн Бейл. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» с 6 очками занимает первое место в группе A, «Крылья Советов» без очков на последней строчке. В следующем матче красно-белые 27 августа сыграют с махачкалинской «Динамо», самарцы днем позже встретятся с московским «Динамо».