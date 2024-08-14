Московское «Динамо» обыграло махачкалинское «Динамо» в Кубке России

Московское «Динамо» дома победило махачкалинское «Динамо» во 2-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 2:1. Матч прошел на «ВТБ Арене».

Счет в игре на 44-й минуте открыл форвард гостей Абакар Гаджиев, который забил со штрафного.

Во втором тайме на 54-й минуте полузащитник москвичей Хорхе Карраскаль сравнял счет. На 76-й минуте нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев вывел команду вперед.

В 1-м туре группового этапа Кубка России московское «Динамо» уступило «Спартаку» (0:3), а махачкалинцы победили «Крылья Советов» со счетом 1:0.

Москвичи набрали 3 очка в двух турах и занимают второе место в группе А. Махачкалинская команда (3) находится на третьей строчке.