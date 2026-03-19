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«Крылья Советов» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча Кубка России

«Крылья Советов» и «Локомотив» сыграют в Кубке России 19 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Дмитрий Воробьев и Николай Комличенко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» примут «Локомотив» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России в четверг, 19 марта. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф.
19 марта, 18:30. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Локомотив

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями матча «Крылья Советов» — «Локомотив» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканалах «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на платформах «Кинопоиск» и Okko.

Кубок России по футболу проходит с 29 июля 2025 по 24 мая 2026 года.

Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Футбол
Кубок России
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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