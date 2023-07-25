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Сегодня, 18:20

«Крылья Советов» — «Балтика»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Роман Ежов.
Роман Ежов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В среду, 26 июля, «Крылья Советов» в Самаре сыграют с «Балтикой» в 1-м туре группы С FONBET Кубка России. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена», начало — в 18.30 мск.

Смотреть видеотрансляцию встречи «Крылья Советов» — «Балтика» в прямом эфире можно будет на канале «Матч Премьер». Начало — в 18.25. Онлайн-трансляцию игры проведет «СЭ».

В одной группе C FONBET Кубка России с «Крыльями» и «Балтикой» играют также «Зенит» и «Ахмат».

15 мая 2021-го калининградский клуб проиграл «Крыльям Советов» (0:1) в матче первой лиги.

Матчи недели: РПЛ, Кубок России и ФНЛ — расписание и где смотреть трансляции.

Кубок России. Группа C
26 июл, 18:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Балтика
Футбол
Кубок России
ФК Балтика
ФК Крылья Советов (Самара)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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