«Пари НН» — «Динамо»: Захарян и Тюкавин в запасе, вратарь Купцов дебютирует за бело-голубых
Стали известны составы «Пари НН» и «Динамо» на первый тур группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России.
«Пари НН»: Бонтарь, Александров, Живоглядов, Каккоев, Калинский, Майга, Михайлов, Севикян, Стаматов, Тихий, Трошечкин.
Запасные: Кукушкин, Нигматуллин, Гоцук, Жигулев, Корнюшин, Масоэро, Стоцкий, Шнапцев, Сулейманов, Толстопятов, Юлдошев.
«Динамо»: Купцов, Паршивлюк, Фернандес, Марчиаль, Бессмертный, Лаксальт, Кутицкий, Гагнидзе, Гладышев, Лесовой, Грулев.
Запасные: Расулов, Зазвонкин, Карапузов, Захарян, Лепский, Тюкавин, Макаров.
Матч состоится сегодня, 25 июля, начало — 18.30 мск.
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