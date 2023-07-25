Личка: «Сегодня подходящий момент, чтобы проверить игроков из ближайшего резерва»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о матче первого тура группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН».

«Я думаю, что сегодня подходящий момент, чтобы проверить игроков из ближайшего резерва в официальном матче. Да, на поле выйдет молодая команда — 7 игроков до 23 лет — но они достаточно талантливы и могут показать себя в хорошем свете. Мы играли в пятницу с «Краснодаром», сегодня вторник, и уже в субботу у нас выезд в Самару — 3 матча за 8 дней. Для футболистов это хорошо, потому что они больше любят играть, чем тренироваться», — приводит слова Лички пресс-служба «Динамо».

Также специалист высказался о будущем хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

«Да, слухов много, но это не должно влиять на нашу работу. Понятно, что я как тренер не хочу, чтобы такой талантливый футболист, как Захарян, уходил из команды, но это решение должно принимать руководство вместе с игроком. Пока никакой официальной информации нет», — добавил Личка.

Матч между командами состоится сегодня, 25 июля, начало — 18.30 мск.