Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 12:30

«Крылья Советов» — «Ахмат»: время начала и трансляция матча Кубка России

«Крылья Советов» сыграют с «Ахматом» в Кубке России 4 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Мирослав Ромащенко, главный тренер ФК «Ахмат».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Крылья Советов» примут «Ахмат» в матче FONBET Кубка России в среду, 4 октября. Матч пройдет на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Начало — в 12.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию в перекличке всех матчей дня Кубка России. Ключевые события противостояния «Крылья Советов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте.

Встречу в прямом эфире можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции — 12.25 мск. Также трансляция игры будет доступна на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Команда из Самары набрала 3 очка и занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Грозненский клуб находится на третьей строчке, в его активе 4 балла.

FONBET Кубок России. Группа C
04 окт, 12:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Ахмат

FONBET Кубок России по футболу: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
Кубок России
ФК Ахмат
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Читайте также
Владелец «Интер Майами» рассказал об обещании, данном Месси
Вице-президент УЕФА извинился за предложение допустить юношеские сборные России
Шойгу заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации
Вице-президент УЕФА извинился за идею допустить юношеские сборные из России
В Санкт-Петербурге в результате ДТП спорткар разрубило пополам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Борьба между «Спартаком» и «Динамо», сенсационное лидерство «Балтики». Расклады перед предпоследним туром групп Кубка России
«Локомотив» — «Ростов», «Зенит» против «Балтики»: онлайн-трансляция матчей дня Кубка
FONBET Кубок России: «Локомотив» — «Ростов», «Зенит» — «Балтика» и другие матчи 5-го тура
В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами FONBET Кубка России
Аджикия, Скорпионцев, Саб-Зина и море крови. Как «Динамо» подогревает дерби со «Спартаком»
«Локомотив» — «Ростов»: время начала и прямая трансляция матча Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС планирует провести шоу-матч звезд FONBET Кубка России 16 декабря в Сколково
Новости
RSS RSS
Все новости