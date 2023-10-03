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Сегодня, 10:54

РФС планирует провести шоу-матч звезд FONBET Кубка России 16 декабря в Сколково

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникация РФС Кирилл Терешин рассказал, что организация намерена провести шоу-матч в Сколково 16 декабря, сообщает Metaratings.ru.

Точный формат, программа и участники шоу-матча пока в стадии утверждения.

Первый шоу-матч звезд FONBET Кубка России прошел 3 декабря 2022 года в Москве. Игроки команд Пути РПЛ и Пути регионов провели выставочный матч и прошли различные испытания на силу, ловкость и скорость.

Источник: https://metaratings.ru/news/rfs-planiruet-provesti-shou-match-zvezd-fonbet-kubka-rossii-16-dekabrya-v-skolkovo-290903/
Футбол
Кубок России
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