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Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по матчу Кубка России с «Зенитом»

Константин Белов
Корреспондент

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по матчу против «Зенита» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Будем обращаться с ЭСК РФС на счет назначенного в наши ворота пенальти. Чтобы нам объяснили, почему было принято данное решение», — сказал Газизов «СЭ».

Пенальти на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.

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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
Шамиль Газизов
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