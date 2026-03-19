Махачкалинское «Динамо» обратится в ЭСК РФС по матчу Кубка России с «Зенитом»

Генеральный директор «Динамо» Махачкала Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб обратится в ЭСК РФС по матчу против «Зенита» (0:1) в первом этапе полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Будем обращаться с ЭСК РФС на счет назначенного в наши ворота пенальти. Чтобы нам объяснили, почему было принято данное решение», — сказал Газизов «СЭ».

Пенальти на 45+9-й минуте реализовал Джон Дуран. 11-метровый был назначен за фол защитника «Динамо» Сослана Кагермазова на хавбеке «Зенита» Данииле Кондакове. Главный арбитр Павел Кукуян принял решение после подсказки ВАР Евгения Буланова и просмотра видеоповтора.

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