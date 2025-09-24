«Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо»: трансляция матча Кубка России онлайн

«Кристалл-МЭЗТ» и «Торпедо» встретятся в матче Кубка России

«Кристалл-МЭЗТ» и «Торпедо» встретятся в матче четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 24 сентября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

Следить за основными событиями игры «Кристалл-МЭЗТ» — «Торпедо» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире матч покажет сайт matchtv.ru.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд.

24 сентября 2025, 19:00. Факел (Воронеж)

На пути к четвертому раунду «Кристалл-МЭЗТ» победил «Шумбрат» со счетом 3:1, «Муром» (3:2) и тамбовский «Спартак» (1:0). «Торпедо» выступает в первой лиге и стартует в Пути регионов с четвертого раунда.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, победивший «Ростов» в финале сезона-2024/25 (0:0 в основное время, 4:3 по пенальти).