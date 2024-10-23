Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:13

Генич: «Ничего плохого про удар Смолова комментатор сегодня не скажет»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский комментатор Константин Генич отреагировал на то, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов пробил выше ворот в матче 6-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Пари НН».

Игра проходит на «Арене Краснодар» в Краснодаре. 34-летний Смолов на 5-й минуте попытался забить из-за штрафной, но мяч пролетел выше ворот.

«Ничего плохого про удар Федора Смолова комментатор сегодня не скажет. Кто из нас оказывался в такой ситуации на таком прекрасном стадионе? Единицы, и не всем дозволено оценивать этот удар из-за пределов штрафной. Выше — и выше. Так бывает», — сказал Генич в прямом эфире.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин пришел на подкаст Смолова Smol Talk. 55-летний специалист в ходе разговора раскритиковал работу российских футбольных комментаторов на матчах.

Константин Генич, Валерий Карпин, Георгий Черданцев. Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Пари НН».

Федор Смолов
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
Константин Генич
Читайте также
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
Наир Тикнизян и Яна Ромашкина воспитывают сына
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Популярное видео
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Ростов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Арсенал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Торпедо»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 12-го тура 20 октября
«Шинник» — «Балтика»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Алания»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Спартак», «Химки» обыграли «Локо»: голы дня
«Сочи» — «Родина»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Дубль Мостового и волевая победа «Факела» в Грозном: голы дня РПЛ
«Алания» — «Балтика»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2024
«Краснодар» проиграл «Пари НН» и вылетел в путь регионов Кубка России
Кубок России, расписание и результаты 6-го тура Пути РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо» и другие матчи
Определись все пары 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России
«Краснодар» — «Пари НН»: хозяева сравняли счет
«Краснодар» — «Пари НН»: Царукян открыл счет на 61-й минуте
«Ростов» в серии пенальти проиграл «Локомотиву». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости