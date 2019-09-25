Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после победы над «КАМАЗом» (2:1) в игре 1/16 финала Олимп-Кубка России рассказал, как относится к критике.

— Понсе оформил дубль. Это та игра, которую вы от него хотите видеть?

— Конечно. Как вы задали вопрос — так и ответили. Если игрок забивает, тем более центральный нападающий, это очень важно именно для игрока, страйкера, форварда, который играет на острие наших атак. Это ему придает больше уверенности, игрок молодой. Он сегодня провел очень полезный матч, практически всю игру, играл на пределе своих возможностей, как в атаке открывался, так и в отборе. Прессинговал, играл в полузащите и даже в защите.

— Очень много было критики. Чей прогресс вы видите наиболее всего? Какой игрок прогрессирует больше всего?

— Критика будет все время. Как бы мы не играли — хорошо, плохо. Это только нас мотивирует. Что касается какого-то из игроков — я не буду на это отвечать Для меня важно чтоб команда играла и прогрессировала. А кто из игроков будет выделяться — вы сами выберете.

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