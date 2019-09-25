Кононов сообщил о болезни Шюррле и поблагодарил Цорна за поддержку

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов на послематчевой пресс-конференции после победы над «КАМАЗом» (2:1) в игре 1/16 финала Олимп-Кубка России отметил, что чувствует поддержку со стороны руководства клуба.

— Шюррле остался в Москве.

— Он приболел.

— Генеральный директор Томас Цорн недавно поставил лайк.

— Я не комментирую.

— Вы чувствуете поддержку руководства?

— Конечно чувствую. И со стороны генерального директора. И футболисты чувствуют? и я, как главный тренер. Наша задача — побеждать.

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