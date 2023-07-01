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Сегодня, 21:06

Колосков поддержал решение РФС разрешить командам Медиалиги участвовать в FONBET Кубке России

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» высказался об участии команд из Медиалиги в FONBET Кубке России.

«Это решение РФС. Они вырабатывают стратегию турниров. То, что делает РФС, правильно. В прошлом году эти команды хорошо себя показали. Мне понравилось», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Призеры Медиалиги-2023 получат право выступить в Кубке России-2023/24. Третье место в турнире занял «Амкал», в финале, который проходит в субботу, 1 июля, встречаются 2DROTS и «Родина Медиа».

В сезоне-2022/23 2DROTS вылетели в первом раунде Пути регионов Кубка страны, а «Амкал» дошел до второго раунда Пути регионов.

Футбол
Кубок России
Вячеслав Колосков
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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