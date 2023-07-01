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Сегодня, 19:59

Гасилин назвал справедливым участие медиафутбольных клубов в FONBET Кубке России

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Зенита» и футболист «Амкала» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» высказался об участии «Амкала» в FONBET Кубке России.

«Так как я работаю в РФС, уже знал, что будем участвовать в Кубке России (смеется). Правильно, что спортивный результат влияет на путевки. Все три команды, которые будут участвовать в турнире, показали хорошую игру. Все правильно. Сыграть против команд РПЛ? Все равно в этот раз будет тяжело. Шансы продвинуться выше есть. Но мы же понимаем, что регламент останется таким же, нужно пройти 6-7 раундов. До клубов ФНЛ дойти вполне возможно. Каждая игра будет как финал. Тут не чемпионат. Может случиться в одной игре все что угодно», — сказал Гасилин «СЭ».

«Амкал» занял третье место в Медиалиге и получил право выступить в Кубке России в сезоне-2023/24. Также в турнире примут участие финалисты Медиалиги — 2DROTS и «Родина Медиа».

Алексей Гасилин
Футбол
Кубок России
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