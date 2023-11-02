Кобнан поделился мнением о победе над «Спартаком» в Кубке России
Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал, что думает о победе в матче Кубка России над «Спартаком» (3:2).
— Мы боролись и заслужили эту победу.
— В прошлом туре «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне от ЦСКА. Был ли дополнительный стимул выиграть у «Спартака» и реабилитироваться за ту неудачу?
— Наша цель всегда одна — это победа, но мы уступили ЦСКА. После этого собрались вместе с ребятами, поговорили и в матче со «Спартаком» выдали лучший футбол, на который способны. К счастью, при этом нам удалось победить, — цитирует Кобнана Евро-Футбол.Ру.
«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.