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Сегодня, 16:15

Кобнан поделился мнением о победе над «Спартаком» в Кубке России

Виктория Кравченко
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан рассказал, что думает о победе в матче Кубка России над «Спартаком» (3:2).

— Мы боролись и заслужили эту победу.

— В прошлом туре «Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне от ЦСКА. Был ли дополнительный стимул выиграть у «Спартака» и реабилитироваться за ту неудачу?

— Наша цель всегда одна — это победа, но мы уступили ЦСКА. После этого собрались вместе с ребятами, поговорили и в матче со «Спартаком» выдали лучший футбол, на который способны. К счастью, при этом нам удалось победить, — цитирует Кобнана Евро-Футбол.Ру.

«Спартак» с 12 очками вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места в группе D. У «Краснодара» — 11 очков и второе место. У «Динамо», которое занимает третье место, 8 очков и матч в запасе. Бело-голубые сыграют дома с «Пари НН» 2 ноября.

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