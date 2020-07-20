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Кашшаи оценил работу арбитра матча «Зенит» — «Спартак»

18:10
Георгий Джикия, Сергей Иванов и Бранислав Иванович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Георгий Джикия, Сергей Иванов и Бранислав Иванович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции высказался о работе судей на матче полуфинала Кубка России «Зенит» — «Спартак» (2:1). Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге.

— Матч «Зенит» — «Спартак»? Это была хорошая работа арбитра. Мне понравилось, что он строго давал желтые карточки. Не обошлось без ошибок. В ситуации, где было массовое противостояние игроков, он не применил интерпретацию УЕФА. Надо было наказывать желтыми карточками. Не был назначен пенальти «Зениту». ВАР исправил эту ошибку, и решение было изменено. Он от инспектора, наверное, получит отрицательный отчет. Он хорошо контролировал матч. Остальные его решения я поддерживаю. (Наталья Юрина)

Зенит — Спартак

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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