Карпин о судействе: «Не хочу говорить об этом. Если начну — меня лет на 5 дисквалифицируют, или пожизненно»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что не хочет комментировать судейские решения в первом матче 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака» (1:0).

Главным арбитром встречи был Василий Казарцев.

— Вы во время игры довольно резко реагировали на судейские решения. Насколько вы близки к грани в вопросах судейства?

— Уже не хочу больше говорить об этом. Что тут поменяется? Вы говорите теперь. Если я начну говорить, меня на 5 лет дисиквалифицируют. Или на 10. Или пожизненно...

Ответный матч 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России между «Ростовом» и «Спартаком» пройдет 27 ноября в Ростове и начнется в 20.30 (мск).