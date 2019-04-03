Кангва рассказал, чего не хватило "Арсеналу" в матче с "Уралом"

Форвард "Арсенала" Эванс Кангва после гостевого первого матча полфинала Олимп-Кубка России с "Уралом" (0:1) констатировал, что его команде не удалось в непростой игре добиться преимущества в виде гостевого гола. При этом он предложил на время забыть об ответной встрече, поскольку она состоится только 15 мая.

– Игра вышла непростой. В том числе по тому, что она была гостевой. Нужно было не забывать, что счет в любом случае не станет итоговым, у нас еще есть ответная встреча, – сказал Кангва. – Вне зависимости от результата сегодня требовалось забить один мяч. Это дало бы нам преимущество перед ответным матчем. Увы, нам его добиться не удалось. Что ж, сейчас о Кубке стоит на время забыть и сосредоточиться на ближайших играх чемпионата. (Артем Агапов)

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