Калешин назвал закономерным результат матча «Краснодар» — «Ростов»

Экс-игрок «Краснодара» Виталий Калешин отреагировал на победу «быков» в серии пенальти в матче против «Ростова» который прошел в нижней сетке FONBET Кубка России.

«Обе команды играли на хорошем уровне, показывали хорошие скорости. Если бы не ошибка Песьякова, счет был бы 0:0. Понравилось, как здорово «Ростов» прессинговал защитников «Краснодара». «Краснодару» приходилось начинать атаки за счет длинных передач. В основное время результат матча закономерный. Ну а пенальти — это лотерея. Даже чемпионы мира не забивают пенальти, что говорить про «Ростов» или «Краснодар». Психологический момент натренировать нельзя. Можно на тренировке хоть сто ударов бить. Но когда есть стресс, ответственность и условно 20 000 зрителей, таких условий на тренировке не добьешся. Конечно, присутствует мастерство, но большое влияние оказывает психология. Ни один адекватный тренер не осудит за промах в пенальти», — приводит слова Калешина Metaratings.ru.

Матч FONBET Кубка России «Краснодар» — «Ростов» завершился со счетом 1:1 в основное время. На гол полузащитника хозяев Эдуарда Сперцяна в первом тайме гости ответили точным ударом вингера Романа Тугарева после перерыва. В серии пенальти точнее оказались футболисты краснодарского клуба.

В следующем раунде турнира «Краснодар» сыграет против «Крыльев Советов» в середине апреля. «Ростов» завершил свое выступление в текущем розыгрыше FONBET Кубка России.