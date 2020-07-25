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«Как «Зенит» будет в Лиге Чемпионов играть». Реакция Губерниева на итог финала Кубка

19:45
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Зенита» над «Химками» (1:0) в матче финала Кубка России. Встреча прошла в Екатеринбурге.

«Химки» молодцы, а я вот думаю, как «Зенит» будет в Лиге Чемпионов играть, если клуб из Питера еле выдержал суровый натиск грозной подмосковной команды незадолго до свистка", — написал в своем Telegram-канале Губерниев.

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