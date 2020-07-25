Футболисты «Зенита» разбили трофей Кубка России во время празднования

«Зенит» стал победителем Олимп Кубка России. В финальном матче питерцы победили «Химки» со счетом 1:0.

Сразу после завершения встречи прошла церемония награждения команды. Однако по ее ходу произошел казусный эпизод.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая трофей Магомеду Оздоеву, уронил кубок на газон. У трофея разбилась верхняя часть.