Футболисты «Зенита» разбили трофей Кубка России во время празднования
19:23
«Зенит» стал победителем Олимп Кубка России. В финальном матче питерцы победили «Химки» со счетом 1:0.
Сразу после завершения встречи прошла церемония награждения команды. Однако по ее ходу произошел казусный эпизод.
Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая трофей Магомеду Оздоеву, уронил кубок на газон. У трофея разбилась верхняя часть.
Материалы сюжета: Кубок России-2019/2020: финал
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