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Футболисты «Зенита» разбили трофей Кубка России во время празднования

19:23
Разбитый трофей. Разбитый трофей.
Разбитый трофей.
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«Зенит» стал победителем Олимп Кубка России. В финальном матче питерцы победили «Химки» со счетом 1:0.

Сразу после завершения встречи прошла церемония награждения команды. Однако по ее ходу произошел казусный эпизод.

Капитан «Зенита» Бранислав Иванович, передавая трофей Магомеду Оздоеву, уронил кубок на газон. У трофея разбилась верхняя часть.

Зенит — Химки

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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