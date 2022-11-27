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Вратарь Иван — о массовой драке: «Мы хотим устраивать шоу, но не в такой форме»

Вратарь Иван заявил, что старался успокоить товарищей по команде во время драки
Гоша Чернов
Корреспондент
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Вратарь «Зенита» Иван Куарежма высказался о массовой драке, которая произошла в конце матча Кубка России против «Спартака» (0:0, 4:2 по пенальти).

— Что можете сказать о потасовке? Как с вашей стороны выглядел эпизод?

— Не очень хорошо то, что произошло. Но нужно учитывать нервное напряжение, ведь встречались принципиальные противники. Я старался успокоить товарищей по команде. Мы хотим устраивать шоу, но не в такой форме. Хорошо, что не было травм.

— Впервые такое видели?

— Это впервые, но нужно учитывать, что все были разгоряченные. Мне хотелось, чтобы все поскорее закончилось.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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