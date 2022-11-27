Мележиков: «Соболев — всегда боец, но есть и другие игроки»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков рассказал об участии клуба в зимнем турнире и подвел итоги матча 6-го тура Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (0:0, 2:4 — по пенальти).

— Подтвердилось участие «Спартака» в турнире. Международные матчи планируется?

— В рамках пока турнира. На первом сборе, честно говоря, не в курсе, кто у нас в спарринге будет. В конечном итоге узнаете. По второму сбору у нас турнир. По турниру мы подтверждение дали. По третьему сбору соперника еще не выбирали, посмотрим.

— Международные рассматриваются?

— Мы всех рассматриваем. Это вопрос, который прорабатывает спортивно-технический отдел и согласовывает с тренером. Я конечное решение узнаю и даже не влияю на него.

— Что скажете по драке?

— Меня инцидент порадовал с точки зрения эмоций. Обе команды проявили эмоции. В целом это хорошо для футболистов.

— Когда будет второй раунда?

— А где у нас «Зенит»? Мы с ними сможем встретиться только в финале. В чемпионате боремся дальше.

— Кому вручим награду боец-года?

— Из команды не хочу кого-то выделять. Все равны. Но выделил бы нашего главного тренера.

— Но можно и отметить Соболева?

— Он всегда боец, но есть другие игроки, которые проявляют бойцовские качества.

— Не возникло вопросов к судейству?

— В целом судейство нормальное. В конце арбитр выровнял игру, успокоил ее. Но в начале первого тайма были эпизоды, когда игроки «Зенита» действовали агрессивно. Судья на это отреагировал.