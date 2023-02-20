Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Путь РПЛ. Групповой раунд Путь регионов Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

20 февраля, 23:49

Зазулин — о матче «Зенита» с «Волгой»: «Надо выигрывать — тем более, что мы до этого оплошали в Кубке»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Игорь Зазулин прокомментировал решение провести матч в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России между петербургским клубом и «Волгой» в Ульяновске.

«Есть правила, мы должны играть в Ульяновске. Матч не перенесли в Петербург, как предлагал «Зенит», но, значит, поле там все же соответствует нужному уровню. Для команды и для болельщиков, лучше, конечно, сыграть на «Газпром Арене». Но у меня, например, друзья живут в Ульяновске, и я знаю, что приезд «Зенита» для них — это целое событие. И для рекламы российского футбола матч там — это хорошая история. Понятно, на футбольном поле всякое бывает, но зенитовцы и на чужом поле такого соперника должны обыгрывать.

Сейчас нужна какая-то игровая практика, чтобы войти в ритм. Так что, думаю, в Ульяновск поедет основной состав, а кто сколько будет играть — это уже Семаку решать. Тренерский штаб будет смотреть, кто насколько готов. Но, повторюсь, надо выигрывать — тем более, раз мы до этого оплошали в Кубке, надо исправлять ситуацию», — приводит «РБ Спорт» слова Зазулина.

Матч между «Волгой» и «Зенитом» пройдет 25 февраля. Начало игры — в 14.30 по московскому времени.

 

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-zazulin-zenit-oploshal-v-kubke-tak-chto-v-ul-yanovsk-nudno-ehat-osnovoj-i-vy-igry-vat/
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
Игорь Зазулин
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Роман Костомаров может стать символом русского фигурного катания
Скандальные заявления Плющенко многие поняли. Но не все поддержали
Украинский пленный рассказал о службе британских и канадских офицеров в ВСУ
Медведев прокомментировал визит Байдена в Киев
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
Российская авиация сбила украинский Су-27 в Харьковской области
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Борис Рапопорт: «Дзюба сможет себя проявить в матче со «Спартаком», хотя я не вижу у «Локомотива» шансов»
Масалитин — о кубковом матче ЦСКА — «Краснодар»: «Много голов в этой встрече не жду»
Радченко — о матче между «Зенитом» и «Волгой»: «В Ульяновске будет непростой матч. У команд равные шансы»
Машкарин: «У Федотова молодые играют, и стратегически это правильно»
«Волга» продала за сутки 3500 билетов на кубковый матч с «Зенитом»
Мостовой: «Промес играет за счет интеллекта, опыта, класса, как и Дзюба»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Борис Рапопорт: «Дзюба сможет себя проявить в матче со «Спартаком», хотя я не вижу у «Локомотива» шансов»
Новости
RSS RSS
Все новости