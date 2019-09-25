Игорь Смольников: «Не знаю, почему «Енисей» идет внизу таблицы в ФНЛ»
18:51
Защитник «Зенита» Игорь Смольников похвалил игру «Енисея» в матче 1/16 финала Олимп-Кубка России. Красноярцы открыли счет в матче, но «Зенит» забил дважды и вырвал победу — 2:1.
— Не знаю, почему «Енисей» идет внизу таблицы в первой лиге — ребята техничные, хорошо убегают, показывают хороший футбол, — цитирует официальный сайт «Зенита» Смольникова.
— Счет, по-вашему, по игре сегодня?
— Раз счет 2:1, значит, все по игре.
— Следующий матч — с «Локомотивом» через два дня. Есть ли силы?
— Мы уже привыкли играть в таком графике, так что ничего страшного. Главное — вернуться восстановиться и готовиться к «Локомотиву».
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