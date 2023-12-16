Александр Мостовой в образе царя вышел на Матч звезд FONBET Кубка России
Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой в образе царя появился на Матче звезд FONBET Кубка России.
Мостовой выступает в качестве тренера команды Пути РПЛ. Вместе ним ее возглавляют Андрей Аршавин и Сергей Овчинников. Они встречаются с командой Пути регионов, которую тренируют Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Важим Евсеев.
Кроме того, с участием футболистов пройдут челленджи «В цель», «Пинбол», «Кипербатл».
Матч звезд FONBET Кубка России проходит в субботу в Москве.
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