Александр Мостовой в образе царя вышел на Матч звезд FONBET Кубка России

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой в образе царя появился на Матче звезд FONBET Кубка России.

Мостовой выступает в качестве тренера команды Пути РПЛ. Вместе ним ее возглавляют Андрей Аршавин и Сергей Овчинников. Они встречаются с командой Пути регионов, которую тренируют Дмитрий Кузнецов, Андрей Каряка и Важим Евсеев.

Кроме того, с участием футболистов пройдут челленджи «В цель», «Пинбол», «Кипербатл».

Матч звезд FONBET Кубка России проходит в субботу в Москве.