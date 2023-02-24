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Сегодня, 18:32

Широков: «Первый матч сезона, поэтому считаю, что у «Волги» есть шанс зацепиться с «Зенитом»

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Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Пути Регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой».

«Знаю, что у команды не лучшее положение в первой лиге, но не думаю, что просто так команда может добраться до 1/4 Пути регионов FONBET Кубка России. «Волга» долго не забиралась так высоко в Кубке. Это может быть хорошим импульсом для команды, чтобы потом это перенеслось на чемпионат, и она осталась в первой лиге. У «Зенита» трое не играют из-за драки, плюс болельщики, поэтому немного уравниваются шансы. Это первый матч сезона, поэтому я считаю, что у «Волги» есть шанс зацепиться за этот матч», — приводит слова Широкова пресс-служба РФС.

Игра между «Волгой» и «Зенитом» пройдет завтра, 25 февраля в Ульяновске. Начало — в 14.30 мск.

Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
25 февр, 14:30. Труд (Ульяновск)
Волга Ул
Зенит

Источник: https://rfs.ru/cup/news/217561
Роман Широков
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
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