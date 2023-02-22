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Сегодня, 11:15

Чорлука: «Эмоции всегда бьют через край, когда играешь против «Спартака»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«Эмоции всегда бьют через край, когда ты играешь против «Спартака». Это настоящее дерби. Для футболиста нет ничего лучше, чем играть в таких больших матчах. Я жду, что обе команды выйдут максимально мотивированными и готовыми биться за победу с первых мгновений игры», — приводит слова Чорлуки официальный сайт клуба.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 22 февраля и начнется в 20:00 мск.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/corluka-interview-2023/
Ведран Чорлука
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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