Чорлука: «Эмоции всегда бьют через край, когда играешь против «Спартака»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России против «Спартака».

«Эмоции всегда бьют через край, когда ты играешь против «Спартака». Это настоящее дерби. Для футболиста нет ничего лучше, чем играть в таких больших матчах. Я жду, что обе команды выйдут максимально мотивированными и готовыми биться за победу с первых мгновений игры», — приводит слова Чорлуки официальный сайт клуба.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет сегодня, 22 февраля и начнется в 20:00 мск.