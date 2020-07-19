«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории
15:06
Финал Олимп-Кубка России-2019/20 станет для «Химок» вторым в истории клуба.
В предыдущий раз подмосковный клуб играл в решающем матче турнира 29 мая 2005 года. Соперником «Химок» тогда был ЦСКА. Московские армейцы победили 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.
«Химки» выиграли у «Урала» (3:1) в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России. Команда вышла в финал турнира.
В составе гостей забивали Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. «Урал» отыграл один мяч на 73-й минуте благодаря голу Андрея Панюкова.
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