«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории

Финал Олимп-Кубка России-2019/20 станет для «Химок» вторым в истории клуба.

В предыдущий раз подмосковный клуб играл в решающем матче турнира 29 мая 2005 года. Соперником «Химок» тогда был ЦСКА. Московские армейцы победили 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.

«Химки» выиграли у «Урала» (3:1) в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России. Команда вышла в финал турнира.

В составе гостей забивали Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. «Урал» отыграл один мяч на 73-й минуте благодаря голу Андрея Панюкова.