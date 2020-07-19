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«Химки» вышли в финал Кубка России во второй раз в истории

15:06
&quot;Химки&quot; вышли в финал. Фото ФК "Химки".
&quot;Химки&quot; вышли в финал. Фото ФК "Химки".
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Финал Олимп-Кубка России-2019/20 станет для «Химок» вторым в истории клуба.

В предыдущий раз подмосковный клуб играл в решающем матче турнира 29 мая 2005 года. Соперником «Химок» тогда был ЦСКА. Московские армейцы победили 1:0 благодаря голу Юрия Жиркова.

«Химки» выиграли у «Урала» (3:1) в матче 1/2 финала Олимп-Кубка России. Команда вышла в финал турнира.

В составе гостей забивали Евгений Гапон, Александр Трошечкин и Артем Полярус. «Урал» отыграл один мяч на 73-й минуте благодаря голу Андрея Панюкова.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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