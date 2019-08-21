Хет-трик Дядюна помог «Химкам» обыграть «Авангард» и выйти в 1/16 финала Кубка

«Химки» одержали победу над «Авангардом» (4:1) в матче 1/32 финала Олимп-Кубка России. В составе подмосковной команды хет-триком отметился бывший форвард «Рубина» Владимир Дядюн, один гол на счету Богдана Мишукова.

Олимп — Кубок России

1/32 финала

«Химки» — «Авангард К» (Курск) — 4:1 (3:1)

Голы: Дядюн, 3 (1:0). Дядюн, 7 (2:0). Земсков, 15 (2:1). Мишуков, 16 (3:1). Дядюн, 75 (4:1).

Нереализованные пенальти: Григорьев, 32 (вратарь), Полярус, 72 (вратарь)

«Химки»: Генералов, Гапон (Данилкин, 46), Почивалин, Филин, Смирнов, Мурнин (Трошечкин, 46), Кухарчук (Полярус, 58), Корян (Алиев, 46), Мендель, Мишуков, Дядюн.

«Авангард К» (Курск): Саутин, Гоцук, Войнов, Лелюкаев, Чиркин, Григорьев, Бреев, Земсков, Батютин, Ковалев, Федчук.

Предупреждения: Гапон, 23. Войнов, 26. Войнов, 67.

Судья: Кошко (Белореченск).

21 августа. Химки. Стадион «Арена Химки».

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