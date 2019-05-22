Григорий Иванов: "Вопросов к судейству нет, но надо, чтобы оно постоянно было таким, как сегодня"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал судейство в финальном матче Кубка России, в котором екатеринбуржцы уступили московскому "Локомотиву"​ (0:1). Матч проходил в Самаре на "Самара Арене".

– Нарушения были и со стороны "Локомотива", и с нашей. Вопросов к судейству нет, но надо, чтобы оно было таким постоянно, – сказал Иванов. – Много слов было сказано о ВАР в ответном матче 1/2 финала Кубка, где мы встречались с тульским "Арсеналом".

Я не был доволен ВАР в том матче. Я сказал, что пенальти, который поставили в ворота туляков, не надо было назначать. С нашей стороны не было видно, что происходит, все гадали, что случилось, а потом сказали, что была игра рукой. Мы даже не поняли, почему судья пошел смотреть повтор. Я говорил это сразу после игры.

Футбол тем и хорош, что все ошибаются. Футболисты, судьи, тренерский состав, руководство. Сегодня вот Араторе мог забивать, но ошибся и пробил выше. А попади он в ворота – стало бы 1:1. Если все перестанут ошибаться, то всегда будет нулевая ничья. (Вячеслав Короткин)

"Локомотив" победил "Урал" и в восьмой раз завоевал Кубок России. Шесть из них – с Семиным