Гончаренко объяснил, почему «Спартак» в меньшинстве выглядел не хуже ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» (2:3) в матче четвертьфинала Олимп-Кубка России ответил на вопросы журналистов. Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена».

— Что помогло команде вернуться при 0:2 в игру? — вопрос главному тренеру ЦСКА.

— Корректировки при 0:2 сложно вносить, потому что был очень хороший футбольный шум, достучаться до команды при нем сложно, важно продолжать то, что умеешь и то, что хорошо получается. Мы отреагировали правильно, вернулись в игру, это украсило матч.

— Почему провели четыре замены по сравнению с прошлой игрой?

— Когда мы стали проводить смену поколений, поначалу длины скамейки где-то не хватало. Сейчас она достаточно длинная, можем ротировать состав. Сегодня мы очень хорошо и структурно играли, может, немного нарушили баланс заменами.

— Почему в большинстве «Спартак» выглядел ничем не хуже ЦСКА?

— Так часто бывает: удаление сплачивает команду. Если Понсе бы остался на поле, может матч сложился бы по-другому. Пропало пространство между линиями, «Спартак» стал обороняться глубже. Плюс мы планировали выпустить Сигурдссона, чтобы прибавить скорости атаке

— Почему Шкурин выходит пока только на замену?

— Чалов и Кучаев сегодня проделали очень хороший объем работы. Шкурин должен был освежить игру, что и произошло. Если бы играл с первых минут, может, точно так бы вымотался. Плюс Шкурин пришел из моего родного белорусского чемпионата, ему требуется время на адаптацию. Нужно быть готовым к тому, что ты выходишь на такую арену, и 40 тысяч болельщиков болеют против тебя. (Игорь Рабинер)